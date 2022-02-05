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Yatırımcı rehberi (3)

AA, Bahar Kara - Ekonomi
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Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,28 değer kazandı, BES fonları ise yüzde 0,13 değer kaybetti.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,28 değer kazandı, BES fonları ise yüzde 0,13 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,76 ile hisse fonları olurken, en fazla gerileyen yüzde 1,71 ile borsa yatırım fonları oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 0,70 ile fon sepeti fonları iken, bu fonlar arasında en fazla yüzde 0,85 ile hisse senedi fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları0,28383215165
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları-1,7115114
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,30915238
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,34726111
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,50392217
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,76721755
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,08422418
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,5812012
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3140380
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)-0,13251128123
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,01503119
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,70761
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,8530525
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,101096643
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,1529821
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,5113013
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,3213121

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Bahar Kara - Ekonomi

Bireysel Emeklilik, Yatırım Fonları, Yatırım, Borsa, Ekonomi, Haber

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