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Yatırımcı rehberi (3)

Yatırımcı rehberi (3)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,59, BES fonları ise yüzde 0,40 değer kaybetti.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,59, BES fonları ise yüzde 0,40 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,74 ile borsa yatırım fonları olurken, en fazla gerileyen yüzde 2,77 ile hisse senedi fonları oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 0,40 ile para piyasası fonları iken, bu fonlar arasında en fazla yüzde 2,47 ile hisse senedi fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları-0,59381172205
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları0,7415411
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-1,46902961
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,18725813
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,71381325
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-2,7772864
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,03422319
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,9612012
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3140370
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)-0,4025199152
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,02502723
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-1,04716
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-2,4730129
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,121095356
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,6029425
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,9613013
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,4013130

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

Bireysel Emeklilik, Yatırım Fonları, Yatırım, Borsa, Ekonomi, Haber

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