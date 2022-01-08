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Yatırımcı rehberi (3)

Yatırımcı rehberi (3)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 2,47, BES fonları ise yüzde 4,00 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 2,47, BES fonları ise yüzde 4,00 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 4,85 ile kıymetli madenler fonları olurken, bu fonlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 7,40 ile hisse senedi fonları iken, bu fonlar arasında da gerileyen fon yer almıyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları2,473773659
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları4,8315150
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon3,3989863
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları2,2371701
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları2,8638343
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları4,0371692
Yatırım Fonları - Katılım Fonları1,3342420
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları4,8512120
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,2839370
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)4,002512472
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları3,8650500
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları3,53760
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi7,4030291
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar3,211091071
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları4,5029290
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler4,9013130
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,4213130
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

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