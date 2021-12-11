Yatırımcı rehberi (3) - Haberler Ekonomi
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Yatırımcı rehberi (3)

Yatırımcı rehberi (3)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,92, BES fonları ise yüzde 2,95 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,92, BES fonları ise yüzde 2,95 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 5,16 ile hisse senedi fonları olurken, bu fonlar arasında gerileyen bulunmuyor.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 7,23 ile hisse senedi fonları iken, bu fonlar arasında da gerileyen fon yer almıyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları1,923753713
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları3,6215150
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon3,0189881
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları1,1872711
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları2,7537361
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları5,1670700
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,8942420
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları2,6712120
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,2838370
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)2,952452432
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları3,2452511
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları3,01660
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi7,2329290
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar2,711051041
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları3,3127270
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler2,6213130
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,3013130
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına kazandırdı

Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına kazandırdı

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

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