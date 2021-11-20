Yatırımcı rehberi (3) - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yatırımcı rehberi (3)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 2,81, BES fonları ise yüzde 4,70 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 2,81, BES fonları ise yüzde 4,70 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 10,73 ile borsa yatırım fonları olurken, bu fonlar arasında gerileyen bulunmuyor.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 9,84 ile kıymetli madenler fonları iken, bu fonlar arasında da gerileyen fon yer almıyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları2,813723619
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları10,7315150
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon3,9489853
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları1,4972675
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları4,8735350
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları7,5769681
Yatırım Fonları - Katılım Fonları1,4642420
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları10,0412120
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3038370
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)4,7024923712
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları4,06524210
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları3,65660
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi6,8729290
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar2,351091072
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları2,4827270
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler9,8413130
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,3113130

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına kazandırdı

Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına kazandırdı

 Faiz kararı Borsa'nın da zirve yapmasına neden oldu

Faiz kararı Borsa'nın da zirve yapmasına neden oldu

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title