Yatırımcı rehberi (3) - Haberler Ekonomi
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Yatırımcı rehberi (3)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,43, BES fonları ise yüzde 2,45 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,43, BES fonları ise yüzde 2,45 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 5,19 ile kıymetli madenler fonları olurken, bu fonlar arasında gerileyen bulunmuyor.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 5,46 ile kıymetli madenler fonları iken, bu fonlar arasında da gerileyen fon yer almıyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları1,4335634212
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,8772720
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları2,4335341
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları2,1969636
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon1,5088844
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,8042411
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları5,1912120
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,2938360
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)2,452572552
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları1,8252520
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları2,77660
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi3,4529281
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar1,271111101
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları1,3229290
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler5,4615150
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,2415150
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına kazandırdı

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AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

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