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Yatırımcı rehberi (3)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,51, BES fonları ise yüzde 0,54 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,51, BES fonları ise yüzde 0,54 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,94 ile kıymetli madenler fonları olurken, bu fonlar arasında gerileyen bulunmuyor.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 1,75 ile kıymetli madenler fonları iken, bu fonlar arasında en fazla yüzde 0,40 ile hisse senedi fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları0,5135326190
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,5371683
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,6631274
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,27791465
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,49837013
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,4639335
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları1,9414140
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3336350
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)0,54257144110
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,69523319
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,20523
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,4030525
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,041115654
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,1329189
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler1,7515150
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,3315150

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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