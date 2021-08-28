Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,12 değer kazanırken, BES fonları ise yüzde 0,13 değer kaybetti.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,12 değer kazanırken, BES fonları ise yüzde 0,13 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen 0,41 ile hisse senedi fonları olurken, bu fonlar arasında en fazla gerileyen ise yüzde 1,18 ile kıymetli madenler fonları olarak kayıtlara geçti.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 0,57 ile hisse senedi fonları iken, bu fonlar arasında en fazla yüzde 1,44 ile kıymetli madenler fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: