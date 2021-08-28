Yatırımcı rehberi (3)
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Yatırımcı rehberi (3)

Yatırımcı rehberi (3)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,12 değer kazanırken, BES fonları ise yüzde 0,13 değer kaybetti.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,12 değer kazanırken, BES fonları ise yüzde 0,13 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen 0,41 ile hisse senedi fonları olurken, bu fonlar arasında en fazla gerileyen ise yüzde 1,18 ile kıymetli madenler fonları olarak kayıtlara geçti.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 0,57 ile hisse senedi fonları iken, bu fonlar arasında en fazla yüzde 1,44 ile kıymetli madenler fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları0,1234625886
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,01715615
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,07312110
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,41785919
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,03816317
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,11382612
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-1,1813013
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3434330
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)-0,1325719957
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,36522725
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,33550
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,5730272
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,531119912
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,4129263
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-1,4415015
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,3415150
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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