Yatırımcı rehberi (7)
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Yatırımcı rehberi (7)

Yatırımcı rehberi (7)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıFiba Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,035870,47
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,0340110,45
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF0,0869440,39
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0561150,36
Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF0,0263220,36
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,020620,96
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0108630,30
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,024320,27
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0107340,25
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0104740,12
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0883112,16
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,146472,14
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0376262,10
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0631021,94
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,1670641,92
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0222913,62
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF0,0258671,93
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,017791,73
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0301331,67
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,0213751,54
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0511830,75
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0726880,72
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,0334970,45
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0329350,44
HEM Katılım Standart EYF0,0242220,30
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası

BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0786880,35
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0258370,35
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0313770,35
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0798140,34
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0347660,34
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,114451-0,33
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,107045-0,26
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,103445-0,23
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,055610-0,22
AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,116645-0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,056782-1,35
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,010239-0,85
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,039175-0,29
AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF0,079372-0,28
AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF0,030874-0,21
HEM Katılım Dinamik Değişken EYF0,031859-0,16
BNP Paribas Cardif Em. Katılım Katkı EYF0,016228-0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,009742-4,47
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,027373-0,94
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,039359-0,93
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,021499-0,40
VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF0,040564-0,25
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler

Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,016906-3,20
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,050602-3,16
NN Hay. Em. Altın EYF0,031511-3,16
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,015893-3,16
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,050959-3,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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