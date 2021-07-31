Yatırımcı rehberi (3)
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Yatırımcı rehberi (3)

Yatırımcı rehberi (3)
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,42, BES fonları yüzde 0,46 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,42, BES fonları yüzde 0,46 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,29 ile "Hisse Senedi Fonları" tek gerileyen ise yüzde 0,14 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 2,42 ile "Hisse Senedi Fonları" tek gerileyen ise yüzde 0,14 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları0,4234429445
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,18715714
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,7831291
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları1,2978733
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,8580746
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,2938299
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,1413112
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,1933310
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)0,4625621937
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,00523319
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,57550
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi2,4230291
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,791111092
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları1,1928262
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,1415213
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,1815150

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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