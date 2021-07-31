Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,42, BES fonları yüzde 0,46 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,42, BES fonları yüzde 0,46 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,29 ile "Hisse Senedi Fonları" tek gerileyen ise yüzde 0,14 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 2,42 ile "Hisse Senedi Fonları" tek gerileyen ise yüzde 0,14 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: