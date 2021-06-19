Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,17, BES fonları ise yüzde 0,57 değer kaybetti.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,17, BES fonları ise yüzde 0,57 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,47 ile borçlanma araçları fonları olurken, bu fonlar arasında en fazla gerileyen yüzde 2,82 ile kıymetli madenler fonları oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 0,48 ile borçlanma araçları fonları iken, bu fonlar arasında da en fazla yüzde 2,56 ile kıymetli madenler fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: