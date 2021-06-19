Yatırımcı rehberi (3)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yatırımcı rehberi (3)

Yatırımcı rehberi (3)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,17, BES fonları ise yüzde 0,57 değer kaybetti.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,17, BES fonları ise yüzde 0,57 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,47 ile borçlanma araçları fonları olurken, bu fonlar arasında en fazla gerileyen yüzde 2,82 ile kıymetli madenler fonları oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 0,48 ile borçlanma araçları fonları iken, bu fonlar arasında da en fazla yüzde 2,56 ile kıymetli madenler fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları-0,17339189150
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,4772711
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,6830921
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,7974866
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,36804238
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,29382711
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-2,8213013
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3432320
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)-0,57259138121
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,4853512
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,38504
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-1,5428226
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,031156451
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,4728622
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-2,5615016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,3415150
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

Bu hafta borsa ve altın kaybettirdi, döviz kazandırdı
Bu hafta borsa ve altın kaybettirdi, döviz kazandırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Deniz Poyraz Muharrem İnce Boris Johnson Süleyman Soylu
Magazin Hande Erçel Aleyna Tilki Burcu Biricik Farah Zeynep Abdullah
Spor Gareth Bale Yiğit Şardan Çağlar Söyüncü Roberto Mancini Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yatırımcı rehberi (3) - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 11:42:15. #1.16#

title