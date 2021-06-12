Yatırımcı rehberi (3)
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Yatırımcı rehberi (3)

Yatırımcı rehberi (3)
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,29, BES fonları ise yüzde 0,10 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,29, BES fonları ise yüzde 0,10 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,67 ile hisse senedi fonları, tek gerileyen ise yüzde 1,60 ile kıymetli madenler fonları oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 1,51 ile hisse senedi fonları, en çok gerileyen ise yüzde 1,53 ile kıymetli madenler fonları olarak gerçekleşti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları0,2933927960
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,29726111
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,2130237
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları1,6774713
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,17806416
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,06382810
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-1,6013013
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3432320
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)0,1026423232
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,4054477
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,16523
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi1,5128290
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,741171124
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,3528262
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-1,5316016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,3216160

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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