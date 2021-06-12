Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,29, BES fonları ise yüzde 0,10 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,29, BES fonları ise yüzde 0,10 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,67 ile hisse senedi fonları, tek gerileyen ise yüzde 1,60 ile kıymetli madenler fonları oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 1,51 ile hisse senedi fonları, en çok gerileyen ise yüzde 1,53 ile kıymetli madenler fonları olarak gerçekleşti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: