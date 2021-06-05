Yatırımcı rehberi (3)
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Yatırımcı rehberi (3)

Yatırımcı rehberi (3)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,75, BES fonları ise yüzde 1,00 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,75, BES fonları ise yüzde 1,00 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 2,33 ile kıymetli madenler fonları olurken, bu fonlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 2,03 ile kıymetli madenler fonları iken, bu fonlar arasında da gerileyen fon yer almıyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları0,7533830233
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,7772684
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları1,3129280
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları1,13745518
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,6080727
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,5838344
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları1,7113130
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3432320
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)1,0026421449
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları1,17543024
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları1,11550
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi1,4629281
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,321169223
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,5128271
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler2,0316160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,3416160

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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