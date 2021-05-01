Yatırımcı rehberi (3)
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Yatırımcı rehberi (3)

Yatırımcı rehberi (3)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,23 değer kazanırken, BES fonları yüzde 0,04 değer kaybetti.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,23 değer kazanırken, BES fonları yüzde 0,04 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,93 ile hisse senedi fonları olurken, bu fonlar arasında en fazla yüzde 1,92 ile kıymetli madenler fonları geriledi.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 3,42 ile hisse senedi fonları iken, bu fonlar arasında en fazla gerileyen yüzde 1,90 ile kıymetli madenler fonları olarak kayıtlara geçti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları0,2332926563
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,09725616
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,15261610
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları1,9373658
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,8476696
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,26382810
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-1,9213013
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,1931310
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)-0,0426421450
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,62552926
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,39550
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi3,4229281
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,821151096
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları1,4128271
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-1,9016016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,1516160
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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