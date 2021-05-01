Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,23 değer kazanırken, BES fonları yüzde 0,04 değer kaybetti.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,23 değer kazanırken, BES fonları yüzde 0,04 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,93 ile hisse senedi fonları olurken, bu fonlar arasında en fazla yüzde 1,92 ile kıymetli madenler fonları geriledi.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 3,42 ile hisse senedi fonları iken, bu fonlar arasında en fazla gerileyen yüzde 1,90 ile kıymetli madenler fonları olarak kayıtlara geçti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: