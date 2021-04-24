Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıVEM Kamu Dış...

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,106125 2,04 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,077263 2,03 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF 0,014772 1,97 AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,107857 1,96 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,096618 1,91 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010315 0,17 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010232 0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,050986 0,63 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,015624 1,66 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,082953 1,46 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,078861 1,20 VEM Birinci Değişken EYF 0,049344 0,68 BNP Paribas Cardif Em. Mutlak Getiri Hed. Değ. EYF 0,022999 0,62 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,030942 1,25 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,028 0,28 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013732 0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,050053 2,95 VEM Altın Katılım EYF 0,051983 2,94 ZEM Altın Katılım EYF 0,049773 2,86 NN Hay. Em. Altın EYF 0,030272 2,84 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,050348 2,84 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,076311 0,38 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,026899 0,37 HEM Para Piyasası EYF 0,025890 0,37 VEM Para Piyasası EYF 0,070968 0,37 ZEM Para Piyasası EYF 0,028715 0,37 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,018795 -2,11 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,022708 -0,40 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,009979 -0,28 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,060637 -8,11 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,049537 -6,94 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,112371 -6,11 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,064550 -6,08 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,095324 -5,15 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,025910 -4,73 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,082201 -3,86 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,026984 -3,63 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,102312 -3,46 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,030817 -3,30 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,037746 -6,24 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,026241 -6,22 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,046399 -5,85 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,066041 -5,64 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,027649 -3,41 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt