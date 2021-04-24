Yatırımcı rehberi (7)
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Yatırımcı rehberi (7)

Yatırımcı rehberi (7)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıVEM Kamu Dış...

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,1061252,04
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,0772632,03
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,0147721,97
AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,1078571,96
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0966181,91
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0103150,17
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0102320,11
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0509860,63
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0156241,66
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0829531,46
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0788611,20
VEM Birinci Değişken EYF0,0493440,68
BNP Paribas Cardif Em. Mutlak Getiri Hed. Değ. EYF0,0229990,62
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0309421,25
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0280,28
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0137320,24
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler

Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0500532,95
VEM Altın Katılım EYF0,0519832,94
ZEM Altın Katılım EYF0,0497732,86
NN Hay. Em. Altın EYF0,0302722,84
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0503482,84
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası

Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0763110,38
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0268990,37
HEM Para Piyasası EYF0,0258900,37
VEM Para Piyasası EYF0,0709680,37
ZEM Para Piyasası EYF0,0287150,37
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,018795-2,11
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,022708-0,40
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,009979-0,28
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,060637-8,11
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,049537-6,94
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,112371-6,11
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,064550-6,08
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,095324-5,15
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,025910-4,73
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,082201-3,86
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,026984-3,63
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF0,102312-3,46
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,030817-3,30
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,037746-6,24
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,026241-6,22
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,046399-5,85
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,066041-5,64
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,027649-3,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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