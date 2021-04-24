Yatırımcı rehberi (7)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıVEM Kamu Dış...
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,106125
|2,04
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,077263
|2,03
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF
|0,014772
|1,97
|AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF
|0,107857
|1,96
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,096618
|1,91
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010315
|0,17
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010232
|0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,050986
|0,63
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,015624
|1,66
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,082953
|1,46
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,078861
|1,20
|VEM Birinci Değişken EYF
|0,049344
|0,68
|BNP Paribas Cardif Em. Mutlak Getiri Hed. Değ. EYF
|0,022999
|0,62
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,030942
|1,25
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,028
|0,28
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013732
|0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,050053
|2,95
|VEM Altın Katılım EYF
|0,051983
|2,94
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,049773
|2,86
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,030272
|2,84
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,050348
|2,84
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,076311
|0,38
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,026899
|0,37
|HEM Para Piyasası EYF
|0,025890
|0,37
|VEM Para Piyasası EYF
|0,070968
|0,37
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,028715
|0,37
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018795
|-2,11
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,022708
|-0,40
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,009979
|-0,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,060637
|-8,11
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,049537
|-6,94
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,112371
|-6,11
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,064550
|-6,08
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,095324
|-5,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,025910
|-4,73
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,082201
|-3,86
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,026984
|-3,63
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,102312
|-3,46
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,030817
|-3,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,037746
|-6,24
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,026241
|-6,22
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,046399
|-5,85
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,066041
|-5,64
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,027649
|-3,41
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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