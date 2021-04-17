Yatırımcı rehberi (3)
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Yatırımcı rehberi (3)

Yatırımcı rehberi (3)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,07, BES fonları yüzde 0,06 değer kaybetti.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,07, BES fonları yüzde 0,06 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,34 ile para piyasası fonları olurken, bu fonlar arasında en fazla yüzde 1,01 ile hisse senedi fonları geriledi.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 0,40 ile para piyasası fonları iken, bu fonlar arasında en fazla gerileyen yüzde 1,13 ile kıymetli madenler fonları olarak kayıtlara geçti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları-0,07328196129
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,20725912
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,19261412
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-1,01732647
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,32754430
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,19382116
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,7813112
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3431310
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)-0,0626517193
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,3254504
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,13523
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,51291316
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,351178136
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,3228918
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-1,1316016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,4016160

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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