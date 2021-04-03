Yatırımcı rehberi (3)
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Yatırımcı rehberi (3)

Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,50, BES fonları ise yüzde 1,82 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,50, BES fonları ise yüzde 1,82 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 4,39 ile hisse senedi fonları olurken, bu fonlar arasında kaybettiren fon bulunmuyor.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 3,12 ile hisse senedi fonları iken, bu fonlar arasında da gerileyen fon yer almıyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları1,503243230
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları1,0072720
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları2,6226260
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları4,3972720
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon2,0474740
Yatırım Fonları - Katılım Fonları1,0237370
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları1,9213130
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3330290
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)1,822652650
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları2,2554540
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları1,94550
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi3,1229290
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar1,491171170
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları1,5828280
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler2,1216160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,3616160

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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