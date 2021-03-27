Yatırımcı rehberi (3)
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Yatırımcı rehberi (3)

Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,22 değer kazanırken, BES fonları yüzde 1,30 değer kaybetti.

Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı
Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,22 değer kazanırken, BES fonları yüzde 1,30 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 6,78 ile kıymetli madenler fonları olurken, bu fonlar arasında en fazla yüzde 2,95 ile hisse senedi fonları geriledi.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 6,22 ile kıymetli madenler fonları iken, bu fonlar arasında en fazla gerileyen yüzde 7,88 ile hisse senedi fonları olarak kayıtlara geçti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları0,22323160161
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,41724824
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,34261511
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-2,9572864
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-1,45741855
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,8037307
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları6,7813130
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3329280
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)-1,3026565200
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-1,44541539
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-1,17505
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-7,8829227
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-5,1011712105
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-1,6128424
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler6,2216160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,2416160
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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