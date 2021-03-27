Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,22 değer kazanırken, BES fonları yüzde 1,30 değer kaybetti.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,22 değer kazanırken, BES fonları yüzde 1,30 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 6,78 ile kıymetli madenler fonları olurken, bu fonlar arasında en fazla yüzde 2,95 ile hisse senedi fonları geriledi.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 6,22 ile kıymetli madenler fonları iken, bu fonlar arasında en fazla gerileyen yüzde 7,88 ile hisse senedi fonları olarak kayıtlara geçti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: