Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,76, BES fonları yüzde 0,59 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 2,58 ile hisse senedi fonları olurken, bu fonlar arasında tek gerileyen yüzde 1,04 ile kıymetli madenler fonları olarak kayıtlara geçti.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 3,25 ile hisse senedi fonları iken, bu fonlar arasında bir tek yüzde 0,94 ile kıymetli madenler fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: