Yatırımcı rehberi (3)
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Yatırımcı rehberi (3)

23.01.2021 11:03 | Son Güncelleme: 23.01.2021 11:03
Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,69, BES fonları yüzde 0,51 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,69, BES fonları yüzde 0,51 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,96 ile hisse senedi fonları olurken, bu fonlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 1,28 ile kıymetli madenler fonları iken, bu fonlar arasında da gerileyen fon yer almıyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları0,6930926935
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,2271674
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,6419145
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları1,96715018
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,7772647
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,7936341
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları1,2113130
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3027270
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)0,5126222339
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,07553718
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,51220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,5429245
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,3311710116
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,8627270
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler1,2816160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,3016160

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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