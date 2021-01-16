Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,49 değer kazanırken, BES fonları yüzde 0,02 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,98 ile hisse senedi fonları olurken, bu fonlar arasında tek gerileyen yüzde 2,66 ile kıymetli madenler fonları oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 2,24 ile hisse senedi fonları iken, bu fonlar arasında da en fazla yüzde 2,08 ile kıymetli madenler fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: