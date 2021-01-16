Yatırımcı rehberi (3)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Yatırımcı rehberi (3)

16.01.2021 11:01 | Son Güncelleme: 16.01.2021 11:05
Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,49 değer kazanırken, BES fonları yüzde 0,02 değer kaybetti.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,49 değer kazanırken, BES fonları yüzde 0,02 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,98 ile hisse senedi fonları olurken, bu fonlar arasında tek gerileyen yüzde 2,66 ile kıymetli madenler fonları oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 2,24 ile hisse senedi fonları iken, bu fonlar arasında da en fazla yüzde 2,08 ile kıymetli madenler fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları0,4930427330
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,4671683
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,8019162
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları1,9868635
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon1,0371710
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,2135287
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-2,6613013
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3027270
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)-0,0226221547
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,40554411
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,76220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi2,2429290
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,431179720
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları1,0027270
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-2,0816016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,2816160

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Donald Trump Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Kanye West Ajda Pekkan Serdar Ortaç
Spor Ersun Yanal Mesut Bakkal İsmail Kartal Emre Taşdemir Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Silah Ankara Selçuk Özdağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yatırımcı rehberi (3) - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.1.2021 11:17:26. #1.15#
title