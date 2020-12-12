Yatırımcı rehberi (3)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yatırımcı rehberi (3)

12.12.2020 11:01 | Son Güncelleme: 12.12.2020 11:04
Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,45, BES fonları yüzde 0,19 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,45, BES fonları yüzde 0,19 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,32 ile hisse senedi fonları olurken, bu fonlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 2,56 ile hisse senedi fonları iken, bu fonlar arasında en fazla yüzde 0,15 ile borçlanma araçları fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları0,4530125643
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,15725715
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,6018162
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları1,3268634
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,6470655
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,2634268
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,341349
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,2626250
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)0,1926217785
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,15551243
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,89220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi2,5629272
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,051168531
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,8728271
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,131688
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,2616160
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

İlgili Haberler

Bakan Pekcan: '81 ilimiz uluslararası yatırımcılar için potansiyel yatırım alanı'
Bakan Pekcan: "81 ilimiz uluslararası yatırımcılar için potansiyel yatırım alanı"
Son dakika: Samsun Büyükşehir Belediyesi OSB yatırımcılarına yer tahsis edecek
Son dakika: Samsun Büyükşehir Belediyesi OSB yatırımcılarına yer tahsis edecek
7 bin 213 metreküp orman emvali 3 milyon 341 bin 462 TL'ye satıldı
7 bin 213 metreküp orman emvali 3 milyon 341 bin 462 TL'ye satıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Şener Şen Cem Yılmaz Demet Akbağ Haluk Bilginer
Spor Samatta Pierre Webo Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kız Ateş İlaç Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yatırımcı rehberi (3) - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 11:12:29. #1.14#
title