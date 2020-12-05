Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,29, BES fonları yüzde 0,21 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,71 ile kıymetli madenler fonları olurken, bu fonlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 1,22 ile kıymetli madenler fonları iken, bu fonlar arasında en fazla yüzde 0,64 ile hisse senedi fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: