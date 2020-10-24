Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,07, BES fonları yüzde 0,50 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,07, BES fonları yüzde 0,50 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,97 ile kıymetli madenler fonları olurken, bu fonlar arasında en fazla gerileyen yüzde 0,69 ile fon sepeti fonları olarak kayıtlara geçti.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 1,34 ile hisse senedi fonları iken, bu fonlar arasında da tek gerileyen yüzde 0,29 ile borçlanma araçları oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: