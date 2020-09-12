Yatırımcı rehberi (3)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,30, BES fonları yüzde 0,61 değer kazandı.

Yatırımcı rehberi (3)
12.09.2020 11:25 | Son Güncelleme: 12.09.2020 11:29

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,30, BES fonları yüzde 0,61 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,38 ile kıymetli madenler fonları iken, tek gerileyen ise yüzde 0,38 ile fon sepeti fonları oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 1,58 ile hisse senedi fonları olurken, bu fonlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları 0,30 294 264 30
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,25 72 66 6
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları -0,38 17 9 8
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 0,13 65 58 7
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,45 68 66 2
Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,46 34 27 7
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 1,38 13 13 0
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,18 25 25 0
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES) 0,61 262 225 37
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,41 55 50 5
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 1,12 2 2 0
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 1,58 29 27 2
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,18 116 93 23
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,41 28 21 7
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 1,48 16 16 0
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,19 16 16 0
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Angela Merkel Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Fatih Artman Demet Akalın Okan Bayülgen
Spor Nihat Özdemir Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Eylül Bakan Antalya Türk Lirası
Şu an buradasınız: Yatırımcı rehberi (3) - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 11:55:36. #1.14#
title