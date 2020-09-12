Yatırımcı rehberi (3) Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,30, BES fonları yüzde 0,61 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,30, BES fonları yüzde 0,61 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,38 ile kıymetli madenler fonları iken, tek gerileyen ise yüzde 0,38 ile fon sepeti fonları oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 1,58 ile hisse senedi fonları olurken, bu fonlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: