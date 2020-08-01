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Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,39, BES fonları yüzde 0,73 değer kazandı.

Yatırımcı rehberi (3)
01.08.2020 11:03 | Son Güncelleme: 01.08.2020 11:03

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,39, BES fonları yüzde 0,73 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 7,13 ile kıymetli madenler fonları, en çok gerileyen yüzde 2,06 ile hisse senedi fonları oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 7,01 ile kıymetli madenler, en çok gerileyen yüzde 3,14 ile hisse senedi olarak kayıtlara geçti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları0,39288175111
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,07735419
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,7217143
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-2,06611051
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,02683137
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,9833301
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları7,1312120
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,1424240
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES)0,73263104159
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,33551639
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,52202
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-3,1429227
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-1,351173087
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,4528244
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler7,0116160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,1416160

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

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