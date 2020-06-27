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Yatırımcı rehberi (3)

Yatırım fonları, bu hafta ortalama yüzde 0,22, BES fonları ise yüzde 0,51 değer kazandı.

Yatırımcı rehberi (3)
27.06.2020 10:59 | Son Güncelleme: 27.06.2020 10:59

Yatırım fonları, bu hafta ortalama yüzde 0,22, BES fonları ise yüzde 0,51 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,75 ile kıymetli madenler fonları olurken, bunlar arasında tek gerileyen yüzde 0,03 ile borçlanma araçları fonları oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 1,72 ile kıymetli madenler fonları iken, bunlar arasında da bir tek yüzde 0,45 ile borçlanma araçları fonları olarak kayıtlara geçti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları 0,22 286 247 39
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları -0,03 73 60 13
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,33 17 11 6
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 1,11 61 53 8
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,14 68 61 7
Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,25 31 26 5
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 1,75 12 12 0
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,13 24 24 0
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES) 0,51 265 229 36
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,45 55 29 26
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,67 2 2 0
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 1,47 29 29 0
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,51 119 110 9
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,31 28 27 1
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 1,72 16 16 0
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,14 16 16 0

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Manşet

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