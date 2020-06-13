Yatırımcı rehberi (3) Yatırım fonları, bu hafta ortalama yüzde 0,21, BES fonları ise yüzde 0,47 değer kazandı.

Yatırım fonları, bu hafta ortalama yüzde 0,21, BES fonları ise yüzde 0,47 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 2,19 kıymetli madenler fonları olurken, bunlar arasında tek gerileyen yüzde 0,07 ile hisse senedi fonları olarak kayıtlara geçti.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 2,02 ile kıymetli madenler fonları iken, bunlar arasında da gerileyen fon bulunmuyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ Yatırım Fonları 0,21 284 222 62 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,16 73 68 5 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,02 17 9 8 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -0,07 60 26 34 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,16 68 55 13 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,30 30 28 2 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 2,19 12 12 0 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,13 24 24 0 HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ Emeklilik Fonları (BES) 0,47 264 195 69 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,20 55 39 16 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,39 2 2 0 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,03 29 13 16 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,05 118 82 36 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,33 28 27 1 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 2,02 16 16 0 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,12 16 16 0

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Kaynak: AA