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Yatırımcı rehberi (2)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (2)

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle: TLYatırım Aracı Adı2020 Sonu FiyatıGeçen Hafta...

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL

Yatırım Aracı Adı2020 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2020 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın454,00665,00721,208,4558,85
Cumhuriyet3.011,004.403,004.772,008,3858,49
ABD Doları7,431011,125012,445011,8767,47
Avro9,120012,584014,065011,7754,22
İngiliz Sterlini10,181015,024016,665010,9263,69
İsviçre Frangı8,472012,056013,529012,2259,69
(Sürecek)

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AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

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