Yatırımcı rehberi (2) - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yatırımcı rehberi (2)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (2)

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle: TLYatırım Aracı Adı2020 Sonu FiyatıGeçen Hafta...

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL

Yatırım Aracı Adı2020 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2020 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın454,00497,00499,800,5610,09
Cumhuriyet3.011,003.297,003.315,000,5510,10
ABD Doları7,43108,85708,8520-0,0619,12
Avro9,120010,372010,2620-1,0612,52
İngiliz Sterlini10,181012,143012,0280-0,9518,14
İsviçre Frangı8,47209,59709,5420-0,5712,63
(Sürecek)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, döviz kaybettirdi

Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, döviz kaybettirdi

 Altının kilogramı 498 bin 600 liraya yükseldi

Altının kilogramı 498 bin 600 liraya yükseldi

 Domatesin fiyatı 5 kilometrede yüzde 176 arttı

Domatesin fiyatı 5 kilometrede yüzde 176 arttı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Ebru Şallı Gülben Ergen
Spor Balotelli Salih Uçan Fatih Terim Gökhan Töre
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Rüya Tabirleri Mahmut Özer Mustafa Varank Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yatırımcı rehberi (2) - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 11:27:20. #1.17#