Yatırımcı rehberi (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yatırımcı rehberi (2)

23.01.2021 11:03 | Son Güncelleme: 23.01.2021 11:08
Yatırımcı rehberi (2)

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle: TLYatırım Aracı Adı2020 Sonu FiyatıGeçen Hafta...

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL

Yatırım Aracı Adı2020 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2020 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın454,00443,80438,20-1,26-3,48
Cumhuriyet3.011,002.944,002.908,00-1,22-3,42
ABD Doları7,43107,49207,4110-1,08-0,27
Avro9,12009,07109,0140-0,63-1,16
İngiliz Sterlini10,181010,222010,1320-0,88-0,48
İsviçre Frangı8,47208,44708,3770-0,83-1,12
(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ömer Çelik Hulusi Akar Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Seren Serengil Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Josef De Souza Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara Saldırı Zeytinyağı Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yatırımcı rehberi (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 11:08:21. #1.16#
title