Yatırımcı rehberi (2)
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Yatırımcı rehberi (2)

19.12.2020 11:01 | Son Güncelleme: 19.12.2020 11:05
Yatırımcı rehberi (2)

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle: TLYatırım Aracı Adı2019 Sonu FiyatıGeçen Hafta...

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL

Yatırım Aracı Adı2019 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2019 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın291,20463,70461,70-0,4358,55
Cumhuriyet1.939,003.076,003.063,00-0,4257,97
ABD Doları5,95007,83607,6510-2,3628,59
Avro6,68209,49709,3700-1,3440,23
İngiliz Sterlini7,875010,384010,3730-0,1131,72
İsviçre Frangı6,18208,83208,6670-1,8740,20
(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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