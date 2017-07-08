Yatırımcı Rehberi (10)
Borsa İstanbul bünyesindeki pazarlarda geçen hafta işlem gören hisse senetleri arasında, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "piyasa değeri en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
DEĞER KAZANANLAR Haftalık Değişim
Hisse Adı (Yüzde)
1 EURO KAPITAL YAT...
Borsa İstanbul bünyesindeki pazarlarda geçen hafta işlem gören hisse senetleri arasında, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "piyasa değeri en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|DEĞER KAZANANLAR
|Haftalık Değişim
|Hisse Adı
|(Yüzde)
|1
|EURO KAPITAL YAT ORT
|40,96
|2
|OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
|26,09
|3
|KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S.
|24,00
|4
|POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS
|20,02
|5
|SONMEZ FILAMENT
|19,55
|6
|ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S.
|16,61
|7
|KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN
|16,22
|8
|MAZHAR ZORLU HOLDING A.S.
|15,77
|9
|KAPITAL YAT HOL A.S.
|15,69
|10
|NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS
|15,66
|DEĞER KAYBEDENLER
|Haftalık Değişim
|Hisse Adı
|(Yüzde)
|1
|SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS
|-27,46
|2
|GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S.
|-26,72
|3
|ICBC Turkey Bank
|-20,16
|4
|ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN
|-17,29
|5
|VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI
|-16,99
|6
|HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT
|-14,21
|7
|YESIL YATIRIM HOLDING
|-11,69
|8
|BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC.
|-10,17
|9
|ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM
|-9,79
|10
|AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT
|-9,76
|Hisse Adı
|Piyasa Değeri
|1
|T. GARANTI BANKASI
|41.412.000.000
|2
|KOC HOLDING
|40.802.598.820
|3
|AKBANK
|39.440.000.000
|4
|T. IS BANKASI C GRUBU
|33.389.777.400
|5
|TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
|25.542.000.000
|6
|TUPRS TURKIYE PETROL AS
|24.954.273.280
|7
|EREGLI DEMIR CELIK
|24.710.000.000
|8
|ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.
|24.241.999.999
|9
|HACI OMER SABANCI HOLDING
|21.526.262.200
|10
|ASELSAN
|21.520.000.000