Yatırımcı Rehberi (10)

Borsa İstanbul bünyesindeki pazarlarda geçen hafta işlem gören hisse senetleri arasında, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "piyasa değeri en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

DEĞER KAZANANLAR Haftalık Değişim

Hisse Adı (Yüzde)
1 EURO KAPITAL YAT...

Yatırımcı Rehberi (10)

Borsa İstanbul bünyesindeki pazarlarda geçen hafta işlem gören hisse senetleri arasında, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "piyasa değeri en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

DEĞER KAZANANLAR Haftalık Değişim
Hisse Adı (Yüzde)
1 EURO KAPITAL YAT ORT 40,96
2 OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER 26,09
3 KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 24,00
4 POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS 20,02
5 SONMEZ FILAMENT 19,55
6 ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. 16,61
7 KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN 16,22
8 MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. 15,77
9 KAPITAL YAT HOL A.S. 15,69
10 NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS 15,66
DEĞER KAYBEDENLER Haftalık Değişim
Hisse Adı (Yüzde)
1 SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS -27,46
2 GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. -26,72
3 ICBC Turkey Bank -20,16
4 ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN -17,29
5 VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI -16,99
6 HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT -14,21
7 YESIL YATIRIM HOLDING -11,69
8 BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. -10,17
9 ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM -9,79
10 AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT -9,76
Hisse Adı Piyasa Değeri
1 T. GARANTI BANKASI 41.412.000.000
2 KOC HOLDING 40.802.598.820
3 AKBANK 39.440.000.000
4 T. IS BANKASI C GRUBU 33.389.777.400
5 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 25.542.000.000
6 TUPRS TURKIYE PETROL AS 24.954.273.280
7 EREGLI DEMIR CELIK 24.710.000.000
8 ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 24.241.999.999
9 HACI OMER SABANCI HOLDING 21.526.262.200
10 ASELSAN 21.520.000.000
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