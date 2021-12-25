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Yatırımcı rehberi (10)

Yatırımcı rehberi (10)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Türk İlaç...

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Türk İlaç Serum13,2611,1019,46
Alarko Holding12,0611,326,54
Türk Telekom10,539,926,15
Arçelik52,3049,565,53
Aksa Enerji9,959,603,65
Akbank7,627,402,97
Esenboğa Elektrik29,2028,901,04
Garanti Bankası11,7211,630,77
Hektaş14,0113,960,36
Anadolu Grubu Holding40,4040,54-0,35
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Kordsa Teknik Tekstil30,3837,80-19,63
Koza Madencilik17,7121,98-19,43
Kardemir (D)9,4311,70-19,40
Anadolu Efes28,8435,12-17,88
Koza Altın116,00140,90-17,67
Enka İnşaat14,7617,92-17,63
Tüpraş154,60186,60-17,15
Petkim8,129,70-16,29
Doğan Holding2,833,38-16,27
Tekfen Holding21,0025,06-16,20
(BIST 100) En yüksek işlem hacmiHaftalık İşlem Hacmi

Garanti Bankası20.038.868.951

Şişe Cam14.547.595.622

Ereğli Demir Çelik12.680.127.188

Türk Hava Yolları10.371.125.606

Kardemir (D)8.642.506.066

Yapı ve Kredi Bank.8.405.317.395

Sasa Polyester7.848.077.231

Akbank6.560.269.376

Tüpraş5.369.786.691

Aselsan5.318.855.631

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

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