Yatırımcı rehberi (10)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Anadolu Efes35,1230,2416,14Ereğli...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Anadolu Efes
|35,12
|30,24
|16,14
|Ereğli Demir Çelik
|30,90
|26,72
|15,64
|Coca Cola İçecek
|106,80
|96,00
|11,25
|Sasa Polyester
|52,00
|47,02
|10,59
|MLP Sağlık
|37,54
|34,10
|10,09
|Aksa
|34,82
|31,86
|9,29
|İş GMYO
|2,85
|2,61
|9,20
|Enka İnşaat
|17,92
|16,61
|7,89
|Tüpraş
|186,60
|173,00
|7,86
|Kardemir (D)
|11,70
|10,89
|7,44
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,69
|15,11
|-16,02
|Biotrend Çevre ve Enerji
|5,89
|6,98
|-15,62
|ARD Bilişim Teknolojileri
|7,45
|8,46
|-11,94
|Erbosan
|127,00
|144,10
|-11,87
|Türk İlaç Serum
|11,10
|12,53
|-11,41
|Bera Holding
|10,34
|11,67
|-11,40
|Odaş Elektrik
|1,41
|1,59
|-11,32
|Verusa Holding
|48,66
|54,70
|-11,04
|Aydem Enerji
|6,39
|7,16
|-10,75
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,72
|7,52
|-10,64
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|29.431.347.866
|Türk Hava Yolları
|19.322.651.982
|Şişe Cam
|18.804.162.476
|Kardemir (D)
|16.739.410.957
|Petkim
|16.106.342.706
|Yapı ve Kredi Bank.
|11.871.435.597
|Ereğli Demir Çelik
|11.005.812.643
|Akbank
|10.400.873.343
|Aselsan
|10.082.387.903
|Sasa Polyester
|9.210.882.846
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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