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Yatırımcı rehberi (10)

Yatırımcı rehberi (10)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Anadolu Efes35,1230,2416,14Ereğli...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Anadolu Efes35,1230,2416,14
Ereğli Demir Çelik30,9026,7215,64
Coca Cola İçecek106,8096,0011,25
Sasa Polyester52,0047,0210,59
MLP Sağlık37,5434,1010,09
Aksa34,8231,869,29
İş GMYO2,852,619,20
Enka İnşaat17,9216,617,89
Tüpraş186,60173,007,86
Kardemir (D)11,7010,897,44
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
QUA Granite Hayal Yapı12,6915,11-16,02
Biotrend Çevre ve Enerji5,896,98-15,62
ARD Bilişim Teknolojileri7,458,46-11,94
Erbosan127,00144,10-11,87
Türk İlaç Serum11,1012,53-11,41
Bera Holding10,3411,67-11,40
Odaş Elektrik1,411,59-11,32
Verusa Holding48,6654,70-11,04
Aydem Enerji6,397,16-10,75
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,727,52-10,64
(BIST 100) En yüksek işlem hacmiHaftalık İşlem Hacmi

Garanti Bankası29.431.347.866

Türk Hava Yolları19.322.651.982

Şişe Cam18.804.162.476

Kardemir (D)16.739.410.957

Petkim16.106.342.706

Yapı ve Kredi Bank.11.871.435.597

Ereğli Demir Çelik11.005.812.643

Akbank10.400.873.343

Aselsan10.082.387.903

Sasa Polyester9.210.882.846

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

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