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Yatırımcı rehberi (10)

Yatırımcı rehberi (10)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)TAV...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
TAV Havalimanları38,9631,9621,90
Tekfen Holding23,6819,6720,39
Türk Hava Yolları22,2418,5320,02
Şişe Cam15,7913,2519,17
Kardemir (D)10,899,3316,72
Anadolu Grubu Holding44,9838,8815,69
Ege Endüstri1.980,401.715,0015,48
Torunlar GMYO4,724,0915,40
Anadolu Efes30,2426,4214,46
Petkim9,278,2013,05
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Gözde Girişim8,889,21-3,58
Türk İlaç Serum12,5312,96-3,32
Verusa Holding54,7056,50-3,19
Enka İnşaat16,6117,15-3,15
Karsan Otomotiv4,264,39-2,96
İş GMYO2,612,68-2,61
Otokar415,50426,00-2,46
Odaş Elektrik1,591,63-2,45
Netaş Telekom.20,1620,64-2,33
Halk GMYO2,722,78-2,16
(BIST 100) En yüksek işlem hacmiHaftalık İşlem Hacmi

Şişe Cam20.320.705.167

Türk Hava Yolları19.147.156.010

Garanti Bankası15.856.922.185

Kardemir (D)15.175.045.500

Aselsan11.256.323.261

Petkim8.265.381.880

Ereğli Demir Çelik7.707.524.135

Yapı ve Kredi Bank.6.733.120.052

Sasa Polyester6.346.080.399

Akbank6.222.427.286

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına kazandırdı

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AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

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