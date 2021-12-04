Yatırımcı rehberi (10)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)İskenderun Demir Çelik24,4219,4725,42QUA...
İSKENDERUN, HATAY (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İskenderun Demir Çelik
|24,42
|19,47
|25,42
|QUA Granite Hayal Yapı
|14,46
|11,92
|21,31
|Erbosan
|144,00
|121,50
|18,52
|TAV Havalimanları
|31,96
|27,04
|18,20
|Sasa Polyester
|46,26
|39,42
|17,35
|Hektaş
|13,42
|11,45
|17,21
|Tofaş Oto. Fab.
|91,65
|78,70
|16,45
|Çimsa
|36,54
|31,46
|16,15
|Türk Telekom
|10,60
|9,17
|15,59
|Aksa
|29,90
|26,04
|14,82
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Migros Ticaret
|42,40
|44,00
|-3,64
|Kervan Gıda
|13,05
|13,20
|-1,14
|Albaraka Türk
|1,93
|1,95
|-1,03
|Türk İlaç Serum
|12,96
|13,06
|-0,77
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|14.237.827.091
|Garanti Bankası
|12.573.994.186
|Aselsan
|9.616.914.066
|Kardemir (D)
|7.987.536.442
|Sasa Polyester
|7.867.238.726
|Şişe Cam
|7.847.358.515
|Koza Altın
|6.160.463.010
|Yapı ve Kredi Bank.
|5.855.437.718
|Ereğli Demir Çelik
|5.631.301.553
|Petkim
|4.992.750.380
(Son)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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