Yatırımcı rehberi (10) - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yatırımcı rehberi (10)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)İskenderun Demir Çelik24,4219,4725,42QUA...

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İskenderun Demir Çelik24,4219,4725,42
QUA Granite Hayal Yapı14,4611,9221,31
Erbosan144,00121,5018,52
TAV Havalimanları31,9627,0418,20
Sasa Polyester46,2639,4217,35
Hektaş13,4211,4517,21
Tofaş Oto. Fab.91,6578,7016,45
Çimsa36,5431,4616,15
Türk Telekom10,609,1715,59
Aksa29,9026,0414,82
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Migros Ticaret42,4044,00-3,64
Kervan Gıda13,0513,20-1,14
Albaraka Türk1,931,95-1,03
Türk İlaç Serum12,9613,06-0,77
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi

Türk Hava Yolları14.237.827.091

Garanti Bankası12.573.994.186

Aselsan9.616.914.066

Kardemir (D)7.987.536.442

Sasa Polyester7.867.238.726

Şişe Cam7.847.358.515

Koza Altın6.160.463.010

Yapı ve Kredi Bank.5.855.437.718

Ereğli Demir Çelik5.631.301.553

Petkim4.992.750.380

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title