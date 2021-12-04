İSKENDERUN, HATAY (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İskenderun Demir Çelik 24,42 19,47 25,42 QUA Granite Hayal Yapı 14,46 11,92 21,31 Erbosan 144,00 121,50 18,52 TAV Havalimanları 31,96 27,04 18,20 Sasa Polyester 46,26 39,42 17,35 Hektaş 13,42 11,45 17,21 Tofaş Oto. Fab. 91,65 78,70 16,45 Çimsa 36,54 31,46 16,15 Türk Telekom 10,60 9,17 15,59 Aksa 29,90 26,04 14,82 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Migros Ticaret 42,40 44,00 -3,64 Kervan Gıda 13,05 13,20 -1,14 Albaraka Türk 1,93 1,95 -1,03 Türk İlaç Serum 12,96 13,06 -0,77 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 14.237.827.091 Garanti Bankası 12.573.994.186 Aselsan 9.616.914.066 Kardemir (D) 7.987.536.442 Sasa Polyester 7.867.238.726 Şişe Cam 7.847.358.515 Koza Altın 6.160.463.010 Yapı ve Kredi Bank. 5.855.437.718 Ereğli Demir Çelik 5.631.301.553 Petkim 4.992.750.380 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Yatırımcı rehberi (10) - Haberler Ekonomi