Yatırımcı rehberi (10)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Türk İlaç Serum13,069,8133,13Tofaş Oto. Fab.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk İlaç Serum
|13,06
|9,81
|33,13
|Tofaş Oto. Fab.
|78,70
|64,45
|22,11
|Enka İnşaat
|15,41
|12,76
|20,77
|Hektaş
|11,45
|9,67
|18,41
|Sasa Polyester
|39,42
|33,46
|17,81
|Kartonsan
|61,30
|52,15
|17,55
|İskenderun Demir Çelik
|19,47
|17,03
|14,33
|Netaş Telekom.
|19,85
|17,50
|13,43
|Kerevitaş Gıda
|5,08
|4,48
|13,39
|Deva Holding
|29,86
|26,38
|13,19
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,19
|3,55
|-10,14
|Akbank
|6,61
|7,23
|-8,58
|Mavi Giyim
|72,15
|77,45
|-6,84
|İş Bankası (C)
|6,70
|7,14
|-6,16
|Sabancı Holding
|13,00
|13,84
|-6,07
|Bera Holding
|10,70
|11,37
|-5,89
|Albaraka Türk
|1,95
|2,06
|-5,34
|T.S.K.B.
|1,47
|1,55
|-5,16
|Karsan Otomotiv
|3,90
|4,11
|-5,11
|Garanti Bankası
|11,44
|12,05
|-5,06
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|15.335.591.492
|Türk Hava Yolları
|13.523.760.212
|Kardemir (D)
|10.563.476.390
|Şişe Cam
|9.911.624.999
|Sasa Polyester
|8.388.717.895
|Petkim
|8.058.587.429
|Yapı ve Kredi Bank.
|8.007.477.512
|Akbank
|7.425.432.705
|Aselsan
|6.891.385.279
|Ereğli Demir Çelik
|6.363.313.770
(Son)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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