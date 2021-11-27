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Yatırımcı rehberi (10)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Türk İlaç Serum13,069,8133,13Tofaş Oto. Fab.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Türk İlaç Serum13,069,8133,13
Tofaş Oto. Fab.78,7064,4522,11
Enka İnşaat15,4112,7620,77
Hektaş11,459,6718,41
Sasa Polyester39,4233,4617,81
Kartonsan61,3052,1517,55
İskenderun Demir Çelik19,4717,0314,33
Netaş Telekom.19,8517,5013,43
Kerevitaş Gıda5,084,4813,39
Deva Holding29,8626,3813,19
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Yapı ve Kredi Bank.3,193,55-10,14
Akbank6,617,23-8,58
Mavi Giyim72,1577,45-6,84
İş Bankası (C)6,707,14-6,16
Sabancı Holding13,0013,84-6,07
Bera Holding10,7011,37-5,89
Albaraka Türk1,952,06-5,34
T.S.K.B.1,471,55-5,16
Karsan Otomotiv3,904,11-5,11
Garanti Bankası11,4412,05-5,06
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi

Garanti Bankası15.335.591.492

Türk Hava Yolları13.523.760.212

Kardemir (D)10.563.476.390

Şişe Cam9.911.624.999

Sasa Polyester8.388.717.895

Petkim8.058.587.429

Yapı ve Kredi Bank.8.007.477.512

Akbank7.425.432.705

Aselsan6.891.385.279

Ereğli Demir Çelik6.363.313.770

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

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