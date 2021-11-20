Yatırımcı rehberi (10)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Gözde...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gözde Girişim
|8,91
|7,29
|22,22
|Şişe Cam
|11,25
|9,56
|17,68
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,55
|3,09
|14,89
|Akbank
|7,23
|6,34
|14,04
|Garanti Bankası
|12,05
|10,58
|13,89
|Karsan Otomotiv
|4,11
|3,62
|13,54
|Aksa Enerji
|8,05
|7,10
|13,38
|Brisa
|26,32
|23,34
|12,77
|Alarko GMYO
|26,50
|23,50
|12,77
|Bera Holding
|11,37
|10,09
|12,69
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|92,70
|99,05
|-6,41
|Erbosan
|119,10
|125,50
|-5,10
|Türk Hava Yolları
|17,09
|17,82
|-4,10
|TAV Havalimanları
|27,74
|28,66
|-3,21
|Esenboğa Elektrik
|28,00
|28,76
|-2,64
|Halk GMYO
|2,66
|2,73
|-2,56
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,20
|11,48
|-2,44
|Mavi Giyim
|77,45
|79,10
|-2,09
|T.S.K.B.
|1,55
|1,58
|-1,90
|Kartonsan
|52,15
|52,65
|-0,95
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|16.395.319.465
|Petkim
|11.514.342.019
|Türk Hava Yolları
|11.506.522.217
|Yapı ve Kredi Bank.
|10.695.320.766
|Akbank
|8.645.516.214
|Şişe Cam
|8.324.344.974
|Kardemir (D)
|8.012.474.288
|Ereğli Demir Çelik
|5.374.496.663
|Tüpraş
|5.274.229.714
|İş Bankası (C)
|5.140.269.393
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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