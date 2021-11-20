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Yatırımcı rehberi (10)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Gözde...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Gözde Girişim8,917,2922,22
Şişe Cam11,259,5617,68
Yapı ve Kredi Bank.3,553,0914,89
Akbank7,236,3414,04
Garanti Bankası12,0510,5813,89
Karsan Otomotiv4,113,6213,54
Aksa Enerji8,057,1013,38
Brisa26,3223,3412,77
Alarko GMYO26,5023,5012,77
Bera Holding11,3710,0912,69
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Pegasus92,7099,05-6,41
Erbosan119,10125,50-5,10
Türk Hava Yolları17,0917,82-4,10
TAV Havalimanları27,7428,66-3,21
Esenboğa Elektrik28,0028,76-2,64
Halk GMYO2,662,73-2,56
QUA Granite Hayal Yapı11,2011,48-2,44
Mavi Giyim77,4579,10-2,09
T.S.K.B.1,551,58-1,90
Kartonsan52,1552,65-0,95
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi

Garanti Bankası16.395.319.465

Petkim11.514.342.019

Türk Hava Yolları11.506.522.217

Yapı ve Kredi Bank.10.695.320.766

Akbank8.645.516.214

Şişe Cam8.324.344.974

Kardemir (D)8.012.474.288

Ereğli Demir Çelik5.374.496.663

Tüpraş5.274.229.714

İş Bankası (C)5.140.269.393

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

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