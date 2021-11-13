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Yatırımcı rehberi (10)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Doğuş Otomotiv44,0033,9629,56Şok...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Doğuş Otomotiv44,0033,9629,56
Şok Marketler Ticaret13,8211,6318,83
Petkim7,656,6814,52
İskenderun Demir Çelik15,5213,6813,45
Enka İnşaat12,2511,179,67
Aygaz20,1818,429,55
Sasa Polyester32,2829,549,28
Migros Ticaret39,1235,928,91
Koza Altın115,30106,008,77
Şişe Cam9,568,818,51
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Sarkuysan16,4318,14-9,43
Yataş12,8513,80-6,88
Aydem Enerji6,597,04-6,39
Halk GMYO2,732,91-6,19
Kerevitaş Gıda4,114,36-5,73
Torunlar GMYO3,884,07-4,67
Gübre Fabrik.66,6569,85-4,58
Çan2 Termik11,6412,16-4,28
Ülker Bisküvi19,2919,99-3,50
Erbosan125,50130,00-3,46
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi

Petkim22.913.703.898

Garanti Bankası15.842.480.026

Türk Hava Yolları11.355.848.835

Şişe Cam6.674.503.043

Tüpraş5.121.371.073

Ereğli Demir Çelik4.803.134.820

Kardemir (D)4.751.806.532

Sasa Polyester4.520.920.393

Yapı ve Kredi Bank.4.500.236.647

Aselsan4.399.327.035

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına kazandırdı

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AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

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