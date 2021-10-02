Yatırımcı rehberi (10)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Türk...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk Traktör
|168,00
|149,70
|12,22
|Çan2 Termik
|13,84
|12,70
|8,98
|Pegasus
|78,00
|71,75
|8,71
|Otokar
|323,70
|301,80
|7,26
|Deva Holding
|22,88
|21,52
|6,32
|İş GMYO
|2,12
|2,00
|6,00
|Sarkuysan
|12,67
|11,97
|5,85
|Anadolu Efes
|21,24
|20,08
|5,78
|Anadolu Grubu Holding
|23,60
|22,36
|5,55
|Garanti Bankası
|9,28
|8,82
|5,22
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Biotrend Çevre ve Enerji
|30,00
|37,64
|-20,30
|Esenboğa Elektrik
|30,58
|32,54
|-6,02
|Ege Endüstri
|1.157,30
|1.219,80
|-5,12
|Enka İnşaat
|10,09
|10,54
|-4,27
|Aksa Enerji
|13,58
|14,07
|-3,48
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,85
|6,04
|-3,15
|Torunlar GMYO
|3,42
|3,52
|-2,84
|Bim Mağazalar
|63,20
|64,90
|-2,62
|Gözde Girişim
|5,73
|5,88
|-2,55
|Şok Marketler Ticaret
|11,77
|12,07
|-2,49
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|8.365.905.921
|Türk Hava Yolları
|6.349.091.523
|Şişe Cam
|3.589.928.705
|Tüpraş
|3.442.052.896
|Yapı ve Kredi Bank.
|3.144.870.105
|Kardemir (D)
|2.316.059.193
|Ereğli Demir Çelik
|2.215.691.657
|Akbank
|2.197.244.555
|Petkim
|1.832.528.210
|Koza Altın
|1.498.311.541
(Son)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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