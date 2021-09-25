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Yatırımcı rehberi (10)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)TAV...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
TAV Havalimanları25,7423,2610,66
Ege Gübre170,40156,109,16
İş GMYO2,001,848,70
Albaraka Türk1,651,528,55
Türk Hava Yolları13,6212,727,08
Alkim Kimya15,7315,054,52
Tofaş Oto. Fab.50,0047,984,21
Karsan Otomotiv3,693,553,94
Enka İnşaat10,5410,183,54
Gözde Girişim5,885,683,52
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Borusan Yat. Paz.348,90409,70-14,84
Erbosan96,90112,50-13,87
RTA Laboratuvarları21,6024,16-10,60
Galatasaray Sportif3,313,61-8,31
T. Halk Bankası4,294,67-8,14
Koç Holding21,6423,50-7,91
Jantsa Jant Sanayi60,0065,00-7,69
Akbank5,145,55-7,39
Deva Holding21,5223,20-7,24
Kardemir (D)6,256,73-7,13
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi

Garanti Bankası9.348.143.961

Türk Hava Yolları6.674.834.062

Ereğli Demir Çelik3.518.826.735

Tüpraş3.124.524.259

Yapı ve Kredi Bank.2.865.537.993

Kardemir (D)2.826.236.228

Şişe Cam2.738.115.527

Akbank2.216.824.726

Petkim1.787.558.800

Emlak Konut GMYO1.580.873.528

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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