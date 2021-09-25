Yatırımcı rehberi (10)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)TAV...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|TAV Havalimanları
|25,74
|23,26
|10,66
|Ege Gübre
|170,40
|156,10
|9,16
|İş GMYO
|2,00
|1,84
|8,70
|Albaraka Türk
|1,65
|1,52
|8,55
|Türk Hava Yolları
|13,62
|12,72
|7,08
|Alkim Kimya
|15,73
|15,05
|4,52
|Tofaş Oto. Fab.
|50,00
|47,98
|4,21
|Karsan Otomotiv
|3,69
|3,55
|3,94
|Enka İnşaat
|10,54
|10,18
|3,54
|Gözde Girişim
|5,88
|5,68
|3,52
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Yat. Paz.
|348,90
|409,70
|-14,84
|Erbosan
|96,90
|112,50
|-13,87
|RTA Laboratuvarları
|21,60
|24,16
|-10,60
|Galatasaray Sportif
|3,31
|3,61
|-8,31
|T. Halk Bankası
|4,29
|4,67
|-8,14
|Koç Holding
|21,64
|23,50
|-7,91
|Jantsa Jant Sanayi
|60,00
|65,00
|-7,69
|Akbank
|5,14
|5,55
|-7,39
|Deva Holding
|21,52
|23,20
|-7,24
|Kardemir (D)
|6,25
|6,73
|-7,13
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|9.348.143.961
|Türk Hava Yolları
|6.674.834.062
|Ereğli Demir Çelik
|3.518.826.735
|Tüpraş
|3.124.524.259
|Yapı ve Kredi Bank.
|2.865.537.993
|Kardemir (D)
|2.826.236.228
|Şişe Cam
|2.738.115.527
|Akbank
|2.216.824.726
|Petkim
|1.787.558.800
|Emlak Konut GMYO
|1.580.873.528
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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