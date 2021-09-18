Yatırımcı rehberi (10)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|35,10
|30,80
|13,96
|Aksa
|20,92
|19,52
|7,17
|Alarko Holding
|9,16
|8,60
|6,51
|Tüpraş
|108,70
|102,80
|5,74
|Koç Holding
|23,50
|22,34
|5,19
|Alarko GMYO
|21,40
|20,62
|3,78
|Pegasus
|70,50
|68,15
|3,45
|Petkim
|6,23
|6,07
|2,64
|Galatasaray Sportif
|3,61
|3,52
|2,56
|Türk Hava Yolları
|12,72
|12,41
|2,50
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Erbosan
|112,50
|128,50
|-12,45
|Torunlar GMYO
|3,56
|3,87
|-8,01
|Kardemir (D)
|6,73
|7,29
|-7,68
|Koza Madencilik
|14,44
|15,55
|-7,14
|Borusan Yat. Paz.
|409,70
|440,90
|-7,08
|Hektaş
|8,09
|8,65
|-6,47
|Gözde Girişim
|5,68
|6,07
|-6,43
|Ege Gübre
|156,10
|166,70
|-6,36
|Global Yat. Holding
|2,08
|2,22
|-6,31
|Eczacıbaşı Yatırım
|39,70
|42,16
|-5,83
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|8.126.855.889
|Türk Hava Yolları
|4.406.279.476
|Tüpraş
|3.565.778.390
|Yapı ve Kredi Bank.
|2.818.650.152
|Kardemir (D)
|2.465.644.838
|Şişe Cam
|2.408.858.565
|Ereğli Demir Çelik
|2.404.301.689
|Koza Altın
|2.325.223.225
|Akbank
|1.704.077.709
|Petkim
|1.684.338.626
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AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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