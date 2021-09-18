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Yatırımcı rehberi (10)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Doğuş Otomotiv35,1030,8013,96
Aksa20,9219,527,17
Alarko Holding9,168,606,51
Tüpraş108,70102,805,74
Koç Holding23,5022,345,19
Alarko GMYO21,4020,623,78
Pegasus70,5068,153,45
Petkim6,236,072,64
Galatasaray Sportif3,613,522,56
Türk Hava Yolları12,7212,412,50
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Erbosan112,50128,50-12,45
Torunlar GMYO3,563,87-8,01
Kardemir (D)6,737,29-7,68
Koza Madencilik14,4415,55-7,14
Borusan Yat. Paz.409,70440,90-7,08
Hektaş8,098,65-6,47
Gözde Girişim5,686,07-6,43
Ege Gübre156,10166,70-6,36
Global Yat. Holding2,082,22-6,31
Eczacıbaşı Yatırım39,7042,16-5,83
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi

Garanti Bankası8.126.855.889

Türk Hava Yolları4.406.279.476

Tüpraş3.565.778.390

Yapı ve Kredi Bank.2.818.650.152

Kardemir (D)2.465.644.838

Şişe Cam2.408.858.565

Ereğli Demir Çelik2.404.301.689

Koza Altın2.325.223.225

Akbank1.704.077.709

Petkim1.684.338.626

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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