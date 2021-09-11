Yatırımcı rehberi (10)
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Tofaş Oto. Fab.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tofaş Oto. Fab.
|47,10
|42,22
|11,56
|İhlas Holding
|0,60
|0,56
|7,14
|MLP Sağlık
|26,94
|25,48
|5,73
|Doğuş Otomotiv
|30,80
|29,16
|5,62
|Gözde Girişim
|6,07
|5,80
|4,66
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,68
|23,68
|4,22
|Aksa Enerji
|14,94
|14,50
|3,03
|Türkiye Sigorta
|5,13
|4,98
|3,01
|Coca Cola İçecek
|89,30
|86,90
|2,76
|Logo Yazılım
|41,92
|40,86
|2,59
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|10,01
|10,87
|-7,91
|Odaş Elektrik
|1,46
|1,57
|-7,01
|Torunlar GMYO
|3,87
|4,16
|-6,97
|Çemaş Döküm
|1,22
|1,29
|-5,43
|Gübre Fabrik.
|51,20
|53,90
|-5,01
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,48
|2,61
|-4,98
|Esenboğa Elektrik
|34,12
|35,86
|-4,85
|Alarko Holding
|8,60
|9,03
|-4,76
|İş Bankası (C)
|5,42
|5,69
|-4,75
|Migros Ticaret
|33,50
|35,08
|-4,50
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|7.885.617.904
|Türk Hava Yolları
|4.310.485.299
|Yapı ve Kredi Bank.
|2.847.559.556
|Kardemir (D)
|2.363.021.287
|Şişe Cam
|1.957.703.764
|Tüpraş
|1.905.203.469
|Ereğli Demir Çelik
|1.851.645.958
|Akbank
|1.702.055.819
|Koza Altın
|1.625.848.817
|Petkim
|1.410.004.440
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(SON)
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
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