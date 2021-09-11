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Yatırımcı rehberi (10)

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Tofaş Oto. Fab.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Tofaş Oto. Fab.47,1042,2211,56
İhlas Holding0,600,567,14
MLP Sağlık26,9425,485,73
Doğuş Otomotiv30,8029,165,62
Gözde Girişim6,075,804,66
Kordsa Teknik Tekstil24,6823,684,22
Aksa Enerji14,9414,503,03
Türkiye Sigorta5,134,983,01
Coca Cola İçecek89,3086,902,76
Logo Yazılım41,9240,862,59
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Bera Holding10,0110,87-7,91
Odaş Elektrik1,461,57-7,01
Torunlar GMYO3,874,16-6,97
Çemaş Döküm1,221,29-5,43
Gübre Fabrik.51,2053,90-5,01
Yapı ve Kredi Bank.2,482,61-4,98
Esenboğa Elektrik34,1235,86-4,85
Alarko Holding8,609,03-4,76
İş Bankası (C)5,425,69-4,75
Migros Ticaret33,5035,08-4,50
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi

Garanti Bankası7.885.617.904

Türk Hava Yolları4.310.485.299

Yapı ve Kredi Bank.2.847.559.556

Kardemir (D)2.363.021.287

Şişe Cam1.957.703.764

Tüpraş1.905.203.469

Ereğli Demir Çelik1.851.645.958

Akbank1.702.055.819

Koza Altın1.625.848.817

Petkim1.410.004.440

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(SON)

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
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