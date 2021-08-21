Yatırımcı rehberi (10)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yatırımcı rehberi (10)

Yatırımcı rehberi (10)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Koza Madencilik15,5213,5014,96
Aksa19,8118,0010,06
Borusan Yat. Paz.397,00360,8010,03
RTA Laboratuvarları21,8820,546,52
İpek Doğal Enerji12,2711,546,33
Torunlar GMYO3,823,635,23
Odaş Elektrik1,421,355,19
Selçuk Ecza Deposu9,108,665,08
Doğuş Otomotiv27,2225,944,93
Türk Telekom7,216,884,80
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Kardemir (D)7,618,37-9,08
Alarko Holding9,089,80-7,35
Nuh Çimento36,4639,00-6,51
Ford Otosan170,80181,30-5,79
Ereğli Demir Çelik18,6419,74-5,57
Tofaş Oto. Fab.40,3442,56-5,22
Ege Endüstri1.254,601.319,50-4,92
Netaş Telekom.17,0617,94-4,91
İş Y. Men. Değ.13,9514,66-4,84
Doğan Holding2,602,72-4,41
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi

Garanti Bankası7.258.372.123

Kardemir (D)3.678.142.090

Türk Hava Yolları3.315.615.242

Tüpraş2.677.885.563

Ereğli Demir Çelik2.636.226.890

Şişe Cam2.634.991.483

Yapı ve Kredi Bank.2.503.426.093

Akbank2.306.576.270

Koza Altın2.253.966.317

Petkim2.232.556.469

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Jens Stoltenberg
Magazin Alişan Hande Yener Işın Karaca Acun Ilıcalı
Spor Ozan Tufan Enner Valencia Dimitris Pelkas Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yatırımcı rehberi (10) - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 11:38:02. #1.16#

title