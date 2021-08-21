Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Koza Madencilik 15,52 13,50 14,96 Aksa 19,81 18,00 10,06 Borusan Yat. Paz. 397,00 360,80 10,03 RTA Laboratuvarları 21,88 20,54 6,52 İpek Doğal Enerji 12,27 11,54 6,33 Torunlar GMYO 3,82 3,63 5,23 Odaş Elektrik 1,42 1,35 5,19 Selçuk Ecza Deposu 9,10 8,66 5,08 Doğuş Otomotiv 27,22 25,94 4,93 Türk Telekom 7,21 6,88 4,80 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kardemir (D) 7,61 8,37 -9,08 Alarko Holding 9,08 9,80 -7,35 Nuh Çimento 36,46 39,00 -6,51 Ford Otosan 170,80 181,30 -5,79 Ereğli Demir Çelik 18,64 19,74 -5,57 Tofaş Oto. Fab. 40,34 42,56 -5,22 Ege Endüstri 1.254,60 1.319,50 -4,92 Netaş Telekom. 17,06 17,94 -4,91 İş Y. Men. Değ. 13,95 14,66 -4,84 Doğan Holding 2,60 2,72 -4,41 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 7.258.372.123 Kardemir (D) 3.678.142.090 Türk Hava Yolları 3.315.615.242 Tüpraş 2.677.885.563 Ereğli Demir Çelik 2.636.226.890 Şişe Cam 2.634.991.483 Yapı ve Kredi Bank. 2.503.426.093 Akbank 2.306.576.270 Koza Altın 2.253.966.317 Petkim 2.232.556.469 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt