Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Koza Madencilik
|15,52
|13,50
|14,96
|Aksa
|19,81
|18,00
|10,06
|Borusan Yat. Paz.
|397,00
|360,80
|10,03
|RTA Laboratuvarları
|21,88
|20,54
|6,52
|İpek Doğal Enerji
|12,27
|11,54
|6,33
|Torunlar GMYO
|3,82
|3,63
|5,23
|Odaş Elektrik
|1,42
|1,35
|5,19
|Selçuk Ecza Deposu
|9,10
|8,66
|5,08
|Doğuş Otomotiv
|27,22
|25,94
|4,93
|Türk Telekom
|7,21
|6,88
|4,80
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kardemir (D)
|7,61
|8,37
|-9,08
|Alarko Holding
|9,08
|9,80
|-7,35
|Nuh Çimento
|36,46
|39,00
|-6,51
|Ford Otosan
|170,80
|181,30
|-5,79
|Ereğli Demir Çelik
|18,64
|19,74
|-5,57
|Tofaş Oto. Fab.
|40,34
|42,56
|-5,22
|Ege Endüstri
|1.254,60
|1.319,50
|-4,92
|Netaş Telekom.
|17,06
|17,94
|-4,91
|İş Y. Men. Değ.
|13,95
|14,66
|-4,84
|Doğan Holding
|2,60
|2,72
|-4,41
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|7.258.372.123
|Kardemir (D)
|3.678.142.090
|Türk Hava Yolları
|3.315.615.242
|Tüpraş
|2.677.885.563
|Ereğli Demir Çelik
|2.636.226.890
|Şişe Cam
|2.634.991.483
|Yapı ve Kredi Bank.
|2.503.426.093
|Akbank
|2.306.576.270
|Koza Altın
|2.253.966.317
|Petkim
|2.232.556.469
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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