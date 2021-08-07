Yatırımcı rehberi (10)
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Yatırımcı rehberi (10)

Yatırımcı rehberi (10)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Tofaş Oto. Fab.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Tofaş Oto. Fab.38,5232,7817,51
Otokar342,30291,5017,43
Oyak Çimento7,036,449,16
MLP Sağlık24,4022,508,44
Garanti Bankası9,238,528,33
Albaraka Türk1,621,508,00
Erbosan151,80140,707,89
İş Fin.Kir.3,112,897,61
T.S.K.B.1,331,256,40
Borusan Yat. Paz.315,10297,006,09
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Karsan Otomotiv3,934,57-14,00
RTA Laboratuvarları21,2821,76-2,21
Bera Holding10,8511,08-2,08
Vestel29,2629,86-2,01
Galatasaray Sportif3,723,79-1,85
Hedef Girişim2,712,76-1,81
Verusa Holding47,0047,84-1,76
Torunlar GMYO3,493,55-1,69
Pegasus69,5070,65-1,63
Net Holding3,933,97-1,01
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi

Garanti Bankası9.596.799.272

Türk Hava Yolları3.544.334.458

Şişe Cam3.398.764.473

Ereğli Demir Çelik3.332.942.324

Koza Altın3.300.831.494

Yapı ve Kredi Bank.2.872.068.455

Kardemir (D)2.659.716.030

Akbank2.584.641.788

Aselsan2.391.707.553

Tüpraş2.059.097.701

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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