Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Karsan Otomotiv4,573,7721,22Kordsa...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 4,57 3,77 21,22 Kordsa Teknik Tekstil 23,40 20,10 16,42 Çemaş Döküm 1,32 1,14 15,79 Ereğli Demir Çelik 20,00 17,92 11,61 Brisa 23,36 20,96 11,45 Kardemir (D) 7,85 7,26 8,13 Tofaş Oto. Fab. 32,78 30,32 8,11 Aksa Enerji 12,83 11,87 8,09 Otokar 291,50 270,20 7,88 Verusa Holding 47,84 44,38 7,79 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Konya Çimento 891,70 962,70 -7,38 Logo Yazılım 36,18 37,90 -4,54 Borusan Yat. Paz. 297,00 310,80 -4,44 TAV Havalimanları 22,56 23,56 -4,24 Odaş Elektrik 1,78 1,85 -3,78 Zorlu Enerji 1,78 1,85 -3,78 Bera Holding 11,08 11,50 -3,65 Sasa Polyester 28,84 29,90 -3,55 Jantsa Jant Sanayi 71,05 73,50 -3,33 Kervan Gıda 16,24 16,72 -2,87 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 5.660.528.654 Kardemir (D) 3.690.239.057 Türk Hava Yolları 3.431.137.579 Ereğli Demir Çelik 3.353.190.142 Petkim 2.295.217.943 Karsan Otomotiv 2.186.483.942 Sasa Polyester 1.977.659.890 Yapı ve Kredi Bank. 1.893.319.591 Aselsan 1.723.349.980 Şişe Cam 1.572.070.377 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu