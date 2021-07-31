Yatırımcı rehberi (10)
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Yatırımcı rehberi (10)

Yatırımcı rehberi (10)
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Karsan Otomotiv4,573,7721,22Kordsa...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Karsan Otomotiv4,573,7721,22
Kordsa Teknik Tekstil23,4020,1016,42
Çemaş Döküm1,321,1415,79
Ereğli Demir Çelik20,0017,9211,61
Brisa23,3620,9611,45
Kardemir (D)7,857,268,13
Tofaş Oto. Fab.32,7830,328,11
Aksa Enerji12,8311,878,09
Otokar291,50270,207,88
Verusa Holding47,8444,387,79
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Konya Çimento891,70962,70-7,38
Logo Yazılım36,1837,90-4,54
Borusan Yat. Paz.297,00310,80-4,44
TAV Havalimanları22,5623,56-4,24
Odaş Elektrik1,781,85-3,78
Zorlu Enerji1,781,85-3,78
Bera Holding11,0811,50-3,65
Sasa Polyester28,8429,90-3,55
Jantsa Jant Sanayi71,0573,50-3,33
Kervan Gıda16,2416,72-2,87
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi

Garanti Bankası5.660.528.654

Kardemir (D)3.690.239.057

Türk Hava Yolları3.431.137.579

Ereğli Demir Çelik3.353.190.142

Petkim2.295.217.943

Karsan Otomotiv2.186.483.942

Sasa Polyester1.977.659.890

Yapı ve Kredi Bank.1.893.319.591

Aselsan1.723.349.980

Şişe Cam1.572.070.377

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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