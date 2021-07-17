Yatırımcı rehberi (10)
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Yatırımcı rehberi (10)

Yatırımcı rehberi (10)
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Borusan Yat. Paz.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Borusan Yat. Paz.313,60285,209,96
Sasa Polyester30,3227,689,54
Borusan Mannesmann24,9823,406,75
Erbosan140,00133,804,63
Kervan Gıda16,7216,123,72
Kardemir (D)7,387,222,22
Arçelik33,4232,722,14
Net Holding4,023,942,03
Çimsa23,1622,761,76
Ege Endüstri1.280,001.260,001,59
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Hedef Girişim2,732,87-4,88
Nuh Çimento37,6639,58-4,85
Gözde Girişim5,205,44-4,41
İş Y. Men. Değ.13,1113,70-4,31
Brisa20,9821,88-4,11
Tekfen Holding14,3714,98-4,07
Fenerbahçe Futbol36,1237,60-3,94
T. Halk Bankası4,754,94-3,85
TAV Havalimanları24,2425,18-3,73
Türk Hava Yolları13,0813,57-3,61
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi

Sasa Polyester5.161.218.415

Garanti Bankası4.277.264.505

Türk Hava Yolları2.714.819.817

Kardemir (D)2.054.029.227

Ereğli Demir Çelik1.609.732.079

Yapı ve Kredi Bank.1.376.274.717

Koza Altın1.334.212.744

Petkim1.304.963.649

Akbank1.230.572.666

Arçelik1.136.152.129

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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