Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Borusan Yat. Paz.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Borusan Yat. Paz. 313,60 285,20 9,96 Sasa Polyester 30,32 27,68 9,54 Borusan Mannesmann 24,98 23,40 6,75 Erbosan 140,00 133,80 4,63 Kervan Gıda 16,72 16,12 3,72 Kardemir (D) 7,38 7,22 2,22 Arçelik 33,42 32,72 2,14 Net Holding 4,02 3,94 2,03 Çimsa 23,16 22,76 1,76 Ege Endüstri 1.280,00 1.260,00 1,59 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Hedef Girişim 2,73 2,87 -4,88 Nuh Çimento 37,66 39,58 -4,85 Gözde Girişim 5,20 5,44 -4,41 İş Y. Men. Değ. 13,11 13,70 -4,31 Brisa 20,98 21,88 -4,11 Tekfen Holding 14,37 14,98 -4,07 Fenerbahçe Futbol 36,12 37,60 -3,94 T. Halk Bankası 4,75 4,94 -3,85 TAV Havalimanları 24,24 25,18 -3,73 Türk Hava Yolları 13,08 13,57 -3,61 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Sasa Polyester 5.161.218.415 Garanti Bankası 4.277.264.505 Türk Hava Yolları 2.714.819.817 Kardemir (D) 2.054.029.227 Ereğli Demir Çelik 1.609.732.079 Yapı ve Kredi Bank. 1.376.274.717 Koza Altın 1.334.212.744 Petkim 1.304.963.649 Akbank 1.230.572.666 Arçelik 1.136.152.129 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu