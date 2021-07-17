Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Borusan Yat. Paz.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Yat. Paz.
|313,60
|285,20
|9,96
|Sasa Polyester
|30,32
|27,68
|9,54
|Borusan Mannesmann
|24,98
|23,40
|6,75
|Erbosan
|140,00
|133,80
|4,63
|Kervan Gıda
|16,72
|16,12
|3,72
|Kardemir (D)
|7,38
|7,22
|2,22
|Arçelik
|33,42
|32,72
|2,14
|Net Holding
|4,02
|3,94
|2,03
|Çimsa
|23,16
|22,76
|1,76
|Ege Endüstri
|1.280,00
|1.260,00
|1,59
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Hedef Girişim
|2,73
|2,87
|-4,88
|Nuh Çimento
|37,66
|39,58
|-4,85
|Gözde Girişim
|5,20
|5,44
|-4,41
|İş Y. Men. Değ.
|13,11
|13,70
|-4,31
|Brisa
|20,98
|21,88
|-4,11
|Tekfen Holding
|14,37
|14,98
|-4,07
|Fenerbahçe Futbol
|36,12
|37,60
|-3,94
|T. Halk Bankası
|4,75
|4,94
|-3,85
|TAV Havalimanları
|24,24
|25,18
|-3,73
|Türk Hava Yolları
|13,08
|13,57
|-3,61
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Sasa Polyester
|5.161.218.415
|Garanti Bankası
|4.277.264.505
|Türk Hava Yolları
|2.714.819.817
|Kardemir (D)
|2.054.029.227
|Ereğli Demir Çelik
|1.609.732.079
|Yapı ve Kredi Bank.
|1.376.274.717
|Koza Altın
|1.334.212.744
|Petkim
|1.304.963.649
|Akbank
|1.230.572.666
|Arçelik
|1.136.152.129
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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