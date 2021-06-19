Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Mavi...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Mavi Giyim 56,10 52,05 7,78 MLP Sağlık 22,80 21,50 6,05 Şok Marketler Ticaret 11,57 10,95 5,66 TAV Havalimanları 27,48 26,66 3,08 Bim Mağazalar 63,50 63,10 0,63 Turkcell 16,55 16,52 0,18 Tekfen Holding 15,28 15,33 -0,33 Türk Hava Yolları 14,54 14,59 -0,34 Ülker Bisküvi 21,58 21,72 -0,64 Fenerbahçe Futbol 36,94 37,50 -1,49 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 16,93 27,02 -37,34 Ege Gübre 166,50 190,50 -12,60 Halk GMYO 2,59 2,96 -12,50 Borusan Mannesmann 23,06 26,10 -11,65 Kardemir (D) 6,79 7,66 -11,36 Doğuş Otomotiv 22,38 25,18 -11,12 Çimsa 22,90 25,68 -10,83 Alarko Holding 8,51 9,54 -10,80 Gübre Fabrik. 53,85 60,20 -10,55 Kordsa Teknik Tekstil 20,02 22,34 -10,38 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 7.797.250.311 Garanti Bankası 5.424.396.428 Emlak Konut GMYO 4.601.863.846 Koza Altın 3.176.258.402 T. Halk Bankası 2.978.545.681 Kardemir (D) 2.802.751.231 Ereğli Demir Çelik 2.767.526.078 Yapı ve Kredi Bank. 2.309.301.080 Tüpraş 2.219.954.559 Fenerbahçe Futbol 2.002.902.929 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt Bu hafta borsa ve altın kaybettirdi, döviz kazandırdı Altının kilogramı 500 bin liraya geriledi Altının kilogramı 501 bin 800 liraya geriledi