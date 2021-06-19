Yatırımcı rehberi (10)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yatırımcı rehberi (10)

Yatırımcı rehberi (10)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Mavi...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Mavi Giyim56,1052,057,78
MLP Sağlık22,8021,506,05
Şok Marketler Ticaret11,5710,955,66
TAV Havalimanları27,4826,663,08
Bim Mağazalar63,5063,100,63
Turkcell16,5516,520,18
Tekfen Holding15,2815,33-0,33
Türk Hava Yolları14,5414,59-0,34
Ülker Bisküvi21,5821,72-0,64
Fenerbahçe Futbol36,9437,50-1,49
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Bera Holding16,9327,02-37,34
Ege Gübre166,50190,50-12,60
Halk GMYO2,592,96-12,50
Borusan Mannesmann23,0626,10-11,65
Kardemir (D)6,797,66-11,36
Doğuş Otomotiv22,3825,18-11,12
Çimsa22,9025,68-10,83
Alarko Holding8,519,54-10,80
Gübre Fabrik.53,8560,20-10,55
Kordsa Teknik Tekstil20,0222,34-10,38
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi

Türk Hava Yolları7.797.250.311

Garanti Bankası5.424.396.428

Emlak Konut GMYO4.601.863.846

Koza Altın3.176.258.402

T. Halk Bankası2.978.545.681

Kardemir (D)2.802.751.231

Ereğli Demir Çelik2.767.526.078

Yapı ve Kredi Bank.2.309.301.080

Tüpraş2.219.954.559

Fenerbahçe Futbol2.002.902.929

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

Bu hafta borsa ve altın kaybettirdi, döviz kazandırdı
Bu hafta borsa ve altın kaybettirdi, döviz kazandırdı
Altının kilogramı 500 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 500 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 501 bin 800 liraya geriledi
Altının kilogramı 501 bin 800 liraya geriledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Muharrem İnce Mustafa Şentop Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Tuğba Coşkun Kaan Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Fatih Terim Okay Yokuşlu Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yatırımcı rehberi (10) - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.06.2021 11:42:04. #1.13#

title