Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Fenerbahçe Futbol33,3431,426,11T.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 33,34 31,42 6,11 T. Halk Bankası 4,59 4,39 4,56 Ereğli Demir Çelik 19,21 18,71 2,67 Bim Mağazalar 64,25 62,90 2,15 Gübre Fabrik. 63,30 62,50 1,28 Turkcell 15,78 15,59 1,22 Sabancı Holding 8,63 8,53 1,17 Net Holding 5,65 5,59 1,07 Vakıflar Bankası 3,56 3,53 0,85 Türk Telekom 6,90 6,86 0,58 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,35 8,29 -11,34 Tukaş 6,90 7,67 -10,04 Çemtaş 14,04 15,58 -9,88 İpek Doğal Enerji 13,04 14,46 -9,82 Koza Madencilik 15,71 17,33 -9,35 Nuh Çimento 47,66 52,50 -9,22 Çemaş Döküm 1,21 1,33 -9,02 Parsan 28,76 31,58 -8,93 Good-Year 7,15 7,80 -8,29 Polisan Holding 2,84 3,09 -8,09 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 8.653.404.076 Türk Hava Yolları 6.000.626.907 Ereğli Demir Çelik 3.717.291.967 Koza Altın 3.557.787.663 Karsan Otomotiv 3.427.276.842 Kardemir (D) 3.256.756.230 Yapı ve Kredi Bank. 3.251.560.474 Şişe Cam 2.587.511.347 Petkim 2.584.278.532 Tüpraş 2.368.467.557 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı Altının kilogramı 520 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 514 bin 600 liraya geriledi