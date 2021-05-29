Yatırımcı rehberi (10)
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Yatırımcı rehberi (10)

Yatırımcı rehberi (10)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Fenerbahçe Futbol33,3431,426,11T.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Fenerbahçe Futbol33,3431,426,11
T. Halk Bankası4,594,394,56
Ereğli Demir Çelik19,2118,712,67
Bim Mağazalar64,2562,902,15
Gübre Fabrik.63,3062,501,28
Turkcell15,7815,591,22
Sabancı Holding8,638,531,17
Net Holding5,655,591,07
Vakıflar Bankası3,563,530,85
Türk Telekom6,906,860,58
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,358,29-11,34
Tukaş6,907,67-10,04
Çemtaş14,0415,58-9,88
İpek Doğal Enerji13,0414,46-9,82
Koza Madencilik15,7117,33-9,35
Nuh Çimento47,6652,50-9,22
Çemaş Döküm1,211,33-9,02
Parsan28,7631,58-8,93
Good-Year7,157,80-8,29
Polisan Holding2,843,09-8,09
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi

Garanti Bankası8.653.404.076

Türk Hava Yolları6.000.626.907

Ereğli Demir Çelik3.717.291.967

Koza Altın3.557.787.663

Karsan Otomotiv3.427.276.842

Kardemir (D)3.256.756.230

Yapı ve Kredi Bank.3.251.560.474

Şişe Cam2.587.511.347

Petkim2.584.278.532

Tüpraş2.368.467.557

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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